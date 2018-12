AMAM. Dopo un mese torna potabile l’acqua a Santo Stefano Medio

4 Condivisioni Facebook Twitter

E’ passato quasi un mese da quel 5 novembre, giorno in cui AMAM aveva annunciato delle anomalie nell’acqua di alcuni serbatoi, causate dal maltempo. Da lì era scaturito un avviso che sconsigliava l’utilizzo dell’acqua in tre zone di Messina: area San Jachiddu – Viale Tigli, Gesso e Santo Stefano Medio. Mentre la situazione nelle prime due aree è rientrata dopo un paio di giorni, per il villaggio della zona sud di Messina la situazione si è dimostrata più complessa.

Soltanto oggi, infatti, AMAM ha annunciato che i risultati delle analisi sui campioni d’acqua prelevata a Santo Stefano Medio sabato scorso sono tornati conformi ai parametri normali. L’acqua distribuita in rete nel villaggio della zona sud è dunque di nuovo potabile.

