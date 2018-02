Allerta Meteo. Domani a Messina codice arancione

44 Condivisioni Facebook Twitter

Allerta meteo domani a Messina. Gli esperti parlano di un rapido peggioramento meteo che porterà precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse: codice arancione.

Per sabato sono previste anche forti raffiche di vento. Il maltempo continuerà anche durante la giornata di domenica.

Per motivi di sicurezza si raccomanda di non sostare nei piani seminterrati e bassi, nei sottopassi e di non transitare e / o sostare nelle zone facilmente allagabili e nei torrenti. Le norme di comportamento di auto protezione per rischio alluvioni e frane sono visionabili sul sito ufficiale Internet del Comune di Messina, alla sezione Protezione Civile.

