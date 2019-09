Alessandro Russo lavavetri per un giorno: arrivata “l’attesa” multa

31 Condivisioni Facebook Twitter

La telenovela “Il Lavavetri” si conclude qui: il Consigliere comunale Alessandro Russo ha appena ricevuto la multa per aver violato l’ordinanza decoro del sindaco Cateno De Luca.

L’ammontare del verbale è di 100 euro: «Sorridere e pagare» questo il commento dell’esponente di LiberaMe.

La telenovela “Il Lavavetri” è iniziata quasi due mesi fa, quando Alessandro Russo, si è improvvisato lavavetri per un giorno al semaforo che si trova accanto alla statua di Nettuno, in segno di protesta verso l’ordinanza decoro, che contrasta, tra l’altro, anche coloro che chiedono l’elemosina o offrono servizi ai semafori.

Poche ore dopo il Consigliere è andato ad autodenunciarsi alla Polizia Municipale. Non essendo stato colto in flagranza da un agente, i vigili gli avevano spiegato che non sarebbe scattata alcuna multa.

Ma non è finita qui. Qualche giorno dopo Alessandro Russo si è presentato al Comune con una maglietta con su scritto: «Vi prego, sanzionatemi» ed ha inviato alla Sezione Tutela del Territorio la certificazione notoria in cui si assumeva le responsabilità del lavaggio vetri.

La preghiera del Consigliere Comunale è stata ascoltata. La tanto attesa multa è arrivata.

