Alberto Urso vola a Sanremo. Il giovane messinese in gara coi “big”

Dopo la vittoria ad Amici, Alberto Urso parteciperà a Sanremo 2020. Tra il 4 e l’8 febbraio, il giovane tenore messinese calcherà il palco dell’Ariston tra i “big” segnando un ulteriore passo in avanti per la sua carriera di cantante.

Aveva stupito tutti quando, nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, aveva cantato una prima volta, incantando pubblico e insegnanti, per poi sbaragliare la concorrenza e portare a casa la vittoria nella sfida finale del talent show più noto d’Italia. Oggi, dopo che il suo album d’esordio “Solo” gli è valso l’ambito Disco d’Oro e dopo aver girato la Penisola per incontrare i suoi numerosi fan (passando ovviamente da Messina), Alberto Urso annuncia un nuovo traguardo.

Il giovane tenore e musicista poli-strumentista di Messina si esibirà sul palco dell’Ariston: «Questa mattina – ha scritto ieri su Facebook – mi sono svegliato con la splendida notizia che avrò l’opportunità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo: quando mi è stato detto non riuscivo a crederci, è davvero difficile trovare le parole giuste per esprimere a pieno ciò che provo e sento in questo momento. Sanremo è un sogno, solo a pensarci mi tremano già le gambe! Ci vediamo il 6 gennaio a “I Soliti Ignoti” per tutti i dettagli».

Ulteriori dettagli, quindi, verranno forniti tra qualche giorno nel corso di una puntata del programma Rai condotto da Amadeus. Intanto, è stato reso noto l’elenco dei “big” che si esibiranno a Sanremo 2020: Marco Masini, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki e, naturalmente, Alberto Urso.

