Alberto Urso vince Amici 2019: il tenore messinese conquista tutti

0 Condivisioni Facebook Twitter

È iniziato tutto come un sogno ma adesso è realtà: Alberto Urso è il vincitore di Amici 2019. Il giovane tenore messinese ha battuto gli altri 3 finalisti e si è aggiudicato il primo posto nel famoso talent di Maria De Filippi.

Esibizione dopo esibizione, Alberto Urso ha conquistato pubblico e giuria, facendo il pieno di complimenti. Anche la giuria speciale formata da Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker, Silvia Toffanin e Ilary Blasi è rimasta letteralmente incantata dalla voce del talento messinese, potente e dolce allo stesso tempo, capace di stupire ed emozionare.

Grinta, passione e determinazione, dimostrata cantando proprio Nessun Dorma. “All’alba vincerò” e Alberto ha vinto davvero. A lui il premio di 150 mila euro in gettoni d’oro e anche il premio Tim, del valore di 30 mila euro.

A festeggiare la vittoria di Alberto Urso ad Amici 2019 è stata tutta Messina, riunita a Piazza Duomo per seguire in diretta il suo brillante talento, sfida dopo sfida, attraverso i due maxischermi installati dal Comune. In centinaia hanno deciso di scendere in piazza per assistere all’ultima puntata del talent dal cuore della città dello Stretto. Perchè Alberto ha vinto Amici 2019 ma stasera ha vinto un po’ anche tutta Messina.

(17)