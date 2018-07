Albero cade su un tir. Bloccata l’autostrada Messina-Catania nei pressi dello svincolo di Giarre

112 Condivisioni Facebook Twitter

A18 bloccata dalle prime ore del mattino. Poco dopo le 6, infatti, un tir in transito sulla Messina-Catania è stato colpito da un albero, nel tratto di autostrada tra Fiumefreddo e Giarre, causando forti rallentamenti e disagi agli automobilisti.

Non sono stati coinvolti altri veicoli, ma si è formata, nel giro di pochi minuti, una lunga fila in direzione Catania.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i Vigili del Fuoco. Per decongestionare il traffico è stata disposta l’uscita obbligatoria a Fiumefreddo per i veicoli provenienti da Messina.

Tutt’ora, a distanza di 4 ore dall’incidente, i mezzi in transito tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre che non sono potuti uscire dall’autostrada al momento delle disposizioni viarie del Cas, si trovano bloccati in coda.

(2182)