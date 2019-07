Al via il Messina Beer Fest: 4 giorni tra cibo, birra e musica

1692 Condivisioni Facebook Twitter

Ormai manca pochissimo: sta per cominciare il Messina Beer Fest 2019. Una grande festa dedicata alla musica, alla gastronomia e, chiaramente, alla birra nata nella città dello Stretto, sullo sfondo del sempre suggestivo scenario offerto dalla passeggiata a mare.

L’evento, organizzato dall’associazione Messina Incentro con il patrocinio del Comune di Messina si inserisce nelle iniziative avviate in concomitanza con la prima regata internazionale Messina-Siracusa-Malta. Ma sarà anche un’occasione unica per gustarsi una Birra Messina fresca o assaggiare, se ancora non lo si è fatto, la nuova creatura dei 15 del Birrificio, la Birra Messina Cristalli di sale, prodotta nella città dello Stretto per Heineken, che sembra aver conquistato proprio tutti.

La “Festa della birra 2019” inizierà oggi, mercoledì 10, alle 18.00 e si concluderà domenica 14 luglio a mezzanotte e prevede un programma ricco di intrattenimento, musica e cibi tipici messinesi. Tanti gli stand posizionati di fronte alla fontana del Nettuno, che promettono un viaggio nel gusto, tra dolce e salato.

Per quel che riguarda la musica, invece, a farla da padrone saranno gli artisti locali che allieteranno e animeranno le serate messinesi: oggi sarà il turno del “Tributo a Pino Daniele” del gruppo Bonumusai; l’11 toccherà al dj Leo Lippolis; venerdì calcherà il palco Turè Muschio; sabato i The Brixton; e, infine, in chiusura domenica 14 sarà il momento della tradizione con una serata all’insegna delle musiche popolari.

