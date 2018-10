Acqua a Messina 24 ore su 24: l’idea di AMAM e del sindaco Cateno De Luca

78 Condivisioni Facebook Twitter

La necessità di dotare la città dello Stretto di un impianto idrico autonomo che consenta il rifornimento di acqua a Messina 24 ore su 24 è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del sindaco Cateno De Luca. Oggi, nel corso di un incontro a Palazzo dei Leoni, il Primo Cittadino, i tecnici della Città Metropolitana e i rappresentanti dell’AMAM sembrano aver trovato un modo per arrivare a questo traguardo.

Secondo quanto è emerso questa mattina, i fondi per rendere Messina autonoma da Fiumefreddo, Alcantara e Santissima – da cui attualmente dipende per l’erogazione dell’acqua – possono essere reperiti rimodulando le voci di spesa inserite all’interno del Masterplan. Dei circa 800 milioni di euro previsti dal piano occorrerebbe riconfigurarne 5.600.000 da utilizzare per “attuare una fornitura alternativa a quella attuale” e per potenziare l’impianto di Montesanto (per il quale già sono previsti 2.200.000 euro).

«È giunto il momento – ha dichiarato in proposito il sindaco metropolitano Cateno De Luca – che la città si doti di un rifornimento idrico autonomo, stabile e soprattutto più economico rispetto a quello attuale, in quanto i costi, soprattutto quelli energetici, per far giungere l’acqua sono enormi».

«La strategia – ha spiegato – è quella di individuare queste fonti alternative nel territorio di Messina e in zone limitrofe per abbattere i costi e rendere efficiente il servizio, garantendo a tutti i villaggi la fornitura di acqua 24 ore al giorno. Vogliamo chiudere con la fase della fornitura giornaliera ad orari limitati e, soprattutto, vogliamo evitare che in periodi particolari dell’anno, soprattutto con il sovraccarico estivo, ci siano momenti in cui l’acqua viene a mancare».

Una progetto che, se realizzato, potrebbe finalmente porre fine ai problemi relativi all’acqua a Messina.

