Abbandono di rifiuti: fioccano le multe nella zona Nord di Messina

Messina sta per affrontare l’avvio della raccolta differenziata, ma a quanto pare la svolta di civiltà richiesta per farla funzionare ritarda ancora ad arrivare: sono state verbalizzate, ieri, numerose multe per abbandono di rifiuti, in zona Nord.

Con esattezza a Sperone è scattata una multa per conferimento inerti in un cassonetto, mentre in zona Panoramica sono stati elevati 7 verbali, di cui uno rivolto ad un lido che ha abbandonato materiale non differenziato fuori dai cassonetti.

A commentare gli episodi è stato il Sindaco di Messina, Cateno De Luca: «Gli zozzoni della giornata!» ha scritto sulla sua pagina Facebook, accompagnando il post con alcune foto a documentare l’accaduto.

Un altro episodio di inciviltà, che risale a qualche giorno fa, è stato quello della pulizia del Lago di Ganzirri, durante la quale i volontari che hanno organizzato l’evento “Siamo tutti sulla stessa barca” hanno trovato, sulle rive e sul fondale, rifiuti di ogni genere: siringhe, pannolini, motori e persino eternit.

Una delle possibili soluzioni all’inciviltà potrebbe essere il DASPO urbano, valutato dal’assessore all’Ambiente del Comune di Messina, Dafne Musolino.

