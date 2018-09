A18 Messina – Catania. Verifiche strutturali sul viadotto Santo Stefano

7 Condivisioni Facebook Twitter

Al via verifiche strutturali sul viadotto Santo Stefano. In un comunicato ufficiale il Cas annuncia che, con decorrenza immediata, è stata disposta nella Autostrada Messina-Catania (direzione ME) la viabilità su una unica corsia centrale (lunga 3 km+200) in corrispondenza dell’area geografica messinese compresa tra Briga e Santo Stefano.

«La modifica della circolazione – afferma il Cas – si è resa necessaria per potere svolgere tutte le opportune verifiche delle condizioni strutturali della pila del viadotto Santo Stefano, (lato mare – direzione ME) segnalate da più parti».

Il competente Ufficio Tecnico del Consorzio, al ricevimento delle segnalazioni, ha immediatamente effettuato i dovuti sopralluoghi, inclusi anche dei rilievi fotografici, ed ha ritenuto di procedere ad ulteriori e più approfondite verifiche, anche per i consequenziali lavori di ripristino dei luoghi.

Lungo tutta la “unica corsia centrale” è stato posto il limite di velocità di 60 Km/h ed il divieto di sorpasso.

Sul posto è stata posizionata la segnaletica indicante restringimento, obblighi, divieti e limitazioni.

