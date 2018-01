L’incontro nasce dalla volontà del Prof. Giuseppe Catalano, responsabile della Struttura Tecnica di Missione del Ministro alle Infrastrutture, per far si che le risorse provenienti dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) – destinate alla “Cura del Ferro” – si colleghino e agiscano in sintonia con le iniziative che la città di Messina sta portando avanti all’interno del proprio progetto PON Metro.

Oltre ai fondi già previsti dal PON Metro, pari a 4,7 milioni di euro per migliorare il trasporto pubblico locale della città dello Stretto, sono infatti già disponibili 7 milioni – 2 per il 2017 e 5 per il 2018 – dalla Rete Ferroviaria Italiana dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del ministero alle Infrastrutture.

«È stato già fissato un altro incontro tecnico il 6 febbraio a Roma – ha raccontato il vicesindaco Cacciola – al fine di condividere le idee progettuali di dettaglio. Per noi, la RFI è un ottimo partner per realizzare il sistema intermodale che, oltre a riqualificare un’area degradata della città, consentirà sia ai pendolari dello Stretto che ai nostri concittadini di potere affrontare gli arrivi e le partenze da Messina in modo più confortevole e più sicuro, adeguandolo ai tempi moderni».

Il centro intermodale alla stazione Centrale diventerà infatti, secondo il progetto, un ponte di collegamento fra Messina e il resto della Sicilia, con Reggio Calabria e l’Italia intera.

«Le risorse già disponibili – ha concluso Cacciola – costituiscono un importante e sicuro punto di partenza, ma ovviamente cerchiamo di guardare anche ad ulteriori opportunità affinché il progetto possa accrescersi nel tempo».