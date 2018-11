1000 euro per raccontare Messina in un video musicale. Ecco il bando

6 Condivisioni Facebook Twitter

Un video musicale della durata massima di due minuti per raccontare il territorio, i suoi sapori e i suoi colori: è questa la sfida che il Comune di Messina lancia ai suoi giovani musicisti aderendo all’iniziativa nazionale “Ambasciatori del territorio” che mette in palio una borsa di studio del valore di 1.000 euro.

Chiunque risieda sul territorio italiano e sia interessato a partecipare alla selezione dovrà inviare il proprio materiale, da 1 a 5 video, tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2018. Le immagini e le musiche utilizzate dovranno essere in possesso di regolare licenza d’uso e dovranno raffigurare luoghi, monumenti, musei, aree di interesse storico e culturale che permettano di identificare con facilità il territorio che intendono promuovere e valorizzare.

Ferme queste precisazioni, il tema e il genere musicale sono liberi. Il bando specifica la possibilità di utilizzare musica lirica, pop, rock, blues, o di qualunque altro tipo per esprimere al meglio il messaggio che si intende lanciare con il proprio elaborato video.

Una volta chiusa la fase della presentazione delle proposte, il 31 dicembre, si aprirà una seconda fase durante la quale una giuria esaminerà i video presentati per poi selezionarne 3 per ogni regione, che parteciperanno alla serata conclusiva durante la quale verranno decretati i vincitori. La premiazione avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà ad aprile 2019.

La giuria assegnerà un premio di 1.000 euro al primo classificato, un premio di 500 euro e un trofeo per il secondo e il terzo classificato, e 4 menzioni speciali cui verrà consegnata una targa personalizzata: miglior regia, miglior regia sceneggiatura, miglior sonorizzazione, miglior montaggio

Come iscriversi?

L’iscrizione va fatta online attraverso il sito dell’iniziativa “Ambasciatori del territorio” e prevede il versamento di una quota di 10 euro. I video, in formato AVI, MKV, MOV, MP4, dovranno poi essere inoltrati per via telematica all’indirizzo e-mail info@ambasciatoridelterritorio.it.

Oltre al video i partecipanti dovranno far pervenire all’organizzazione una documentazione di corredo comprendente:

La sinossi del video musicale in PDF;

3 fotogrammi del video e una fotografia dell’autore in JPG.

Ogni ulteriore eventuale materiale promozionale dell’autore (locandine, rassegna

stampa, foto di scena, ecc.) in PDF o in JPG.

Il progetto è promosso da Assenso Ambasciatori del territorio ® (Associazione Nazionale Analisi Sensoriale), con il patrocinio di Confcommercio e del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine.

Il modulo di adesione al bando e maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Messina.

