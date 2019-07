Gara ciclistica e podistica a Bordonaro: limitazioni alla viabilità

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tutto pronto per la gara ciclistica e podistica che si terrà domani, sabato 20, a Bordonaro. La manifestazione sportiva inizierà alle 18,30, appuntamento a piazza Semiramide.

Dal punto di partenza la gara ciclistica attraverserà le vie principali del rione:

via Comunale;

via Portone Militare;

via Sirviga a Sant’Anna;

via Cianciolo i direzione monte-mare.

Per il corretto svolgimento della gara ciclistica e podistica, sono state disposte alcune limitazioni alla viabilità, pubblicate questa mattina in un avviso dell’ufficio stampa di Palazzo Zanca.

La circolazione veicolare sarà sospesa, ad eccezione di eventuali mezzi di soccorso o di emergenza, limitatamente al passaggio dei partecipanti.

Le limitazioni alla sosta ed al transito veicolare interesseranno la via Cianciolo e saranno vigenti anche da domenica 21 a giovedì 25, dalle 19 alle 24 di ogni giorno, per consentire ulteriori iniziative in programma a Bordonaro.

